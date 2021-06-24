Евро-2020 сегодня, результаты всех матчей 23 июня

23 июня на Евро-2020 завершился групповой этап. В этот день состоялись 4 матча, в которых приняли участие команды групп Е и F.



Матч сборных Польши и Швеции получился захватывающим. Шведы перед этим матчем уже гарантировали себе плей-офф, а полякам нужна была только победа. Команды показали отличный футбол, Польша усилиями Роберта Левандовски смогла отыграться с 0:2, но дожать соперника не смогла, а на последних секундах пропустила третий гол от Виктора Классона. 3:2 — Швеция выходит в плей-офф с первого места, а поляки едут домой.



В параллельном матче Испания разгромила Словакию 5:0. Испанцы по ходу первого тайма растранжирили много моментов, не забили пенальти, но нелепый автогол Мартина Дубравки деморализовал Словакию, после чего на поле была только одна команда. Испания прошла в плей-офф со второй позиции, а словакам разгром помешал пройти в 1/8 финала.



В группе F на волоске от вылета оказалась Германия. Команда Йоахима Лева дважды отыгрывалась в матче с Венгрией. Лишь гол на 84-й минуте позволил немцам получить путевку в игры на вылет. 2:2 — и Венгрия, несмотря на героические усилия, вылетает. В паралелльном матче Франция и Португалия также сыграли вничью — 2:2. В этой игре арбитр назначил сразу 3 пенальти, все реализовали. В итоге и те, и другие сыграют в 1/8 финала.