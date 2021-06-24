Ван Яфань — Леся Цуренко: прогноз Ильи Родина на матч квалификации Уимблдона

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на квалификацию Уимблдона Ван Яфань — Леся Цуренко.
Ставка: победа Ван Яфань за 2.28.
«На мой взгляд, магия имени Цуренко влияет на коэффициентообразование в этом матче. Яфанушка ну никак не андердог в этом матче. Судите сами, обе девушки прошли два круга квалификации, но если китаянка выиграла у Заневской и Фетт, которые боролись и старались по минимуму ошибаться, то показатели соперниц Цуренко, например, в виде 7 виннерсов к 37 (!) невынужденным… Ну, знаете, при таком количестве ошибок соперниц и я бы выиграл!
Да, можно сказать что это Леся Цуренко заставила ошибаться соперницу, как говорится, соперница Цуренко сыграла, как ей позволила Леся. Но Леся сама очень много ошибается в матчах квалификации. Баланс активно выигранных мячей к невынужденным у Цуренко отрицательный! Кстати, та же Яфанушка все свои матчи именно выиграла за счёт своей игры, а не меньшего количество ошибок. В принципе, на этом можно было заканчивать.
Но нет, есть ещё такие статистические показатели, как подача и приём. И здесь опять Яфань сильнее! Правда, стоит отметить, что приём первой подачи у Цуренко значительно лучше. Но это, скорее всего, какое-то исключение из правил», — сказал Родин.
- 24 июня 2021
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
00:30
-
00:21
-
00:18
-
00:06
- 23 июня 2021
-
21:33
-
21:25
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00