Ван Яфань — Леся Цуренко: прогноз Ильи Родина на матч квалификации Уимблдона

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на квалификацию Уимблдона Ван Яфань — Леся Цуренко.



Ставка: победа Ван Яфань за 2.28.



«На мой взгляд, магия имени Цуренко влияет на коэффициентообразование в этом матче. Яфанушка ну никак не андердог в этом матче. Судите сами, обе девушки прошли два круга квалификации, но если китаянка выиграла у Заневской и Фетт, которые боролись и старались по минимуму ошибаться, то показатели соперниц Цуренко, например, в виде 7 виннерсов к 37 (!) невынужденным… Ну, знаете, при таком количестве ошибок соперниц и я бы выиграл!



Да, можно сказать что это Леся Цуренко заставила ошибаться соперницу, как говорится, соперница Цуренко сыграла, как ей позволила Леся. Но Леся сама очень много ошибается в матчах квалификации. Баланс активно выигранных мячей к невынужденным у Цуренко отрицательный! Кстати, та же Яфанушка все свои матчи именно выиграла за счёт своей игры, а не меньшего количество ошибок. В принципе, на этом можно было заканчивать.



Но нет, есть ещё такие статистические показатели, как подача и приём. И здесь опять Яфань сильнее! Правда, стоит отметить, что приём первой подачи у Цуренко значительно лучше. Но это, скорее всего, какое-то исключение из правил», — сказал Родин.