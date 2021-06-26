Ган — Волков: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 27.06.2021

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Сириль Ган — Александр Волков в рамках UFC.



Ставка: победа Волкова за 2.34.

«Как и все вы, я на этих выходных жду поединка Александра Волкова с Сирилем Ганом. Очень хочется, чтобы ради этого противостояния нам не пришлось сжигать Москву, как 200 лет назад. Надеемся на Волкова и надеемся, что сможем обойтись без этого.



На самом деле Волков — почему-то андердог в этом поединке. Коэффициент на него — до 2.40. Это тот самый случай, когда стоит взять такой коэффициент. Это бой двух ударников.



У Александра Волкова принципиально больше опыта в смешанных единоборствах. Ган провёл первый поединок, когда Волков уже дрался в UFC, в 2018 году.



Волков больше изучает борьбу, больше изучает бразильское джиу-джитсу. В 4 или 5 раз провёл больше поединков в MMA. У Волкова есть колоссальное преимущество в опыте. Волков — отличный ударник, и если учитывать коэффициент в районе 2.30-2.40, то стоит ставить на него и рассчитывать на неплохой выигрыш».