Сириль Ган — Александр Волков: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC
Поделиться
Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Сириль Ган — Александр Волков в рамках UFC FIGHT NIGHTS.
Ставка: победа Волкова за 2.25.
«Скорее всего, победитель в этой паре станет претендентом на звание чемпионата мира по версии UFC в тяжёлом весе. Это будет большая мотивация для бойцов, который постараются показать свой максимум и выдать зрелищный бой.
Но я думаю, что благодаря своему богатому опыту, проведённой работе над ошибками Александр Волков выйдет победителем этого противостояния с вероятностью 70 на 30. Меня удивляет, что букмекеры считают Волкова аутсайдером боя и дают на его успех заметно больше двойки. Этим надо пользоваться, шансы у Александра хорошие».
Комментарии
- 26 июня 2021
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:26
-
08:00
- 25 июня 2021
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 июня 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
07:45
-
07:30
Партнерский контент