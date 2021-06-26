Сириль Ган — Александр Волков: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Сириль Ган — Александр Волков в рамках UFC FIGHT NIGHTS.



Ставка: победа Волкова за 2.25.

«Скорее всего, победитель в этой паре станет претендентом на звание чемпионата мира по версии UFC в тяжёлом весе. Это будет большая мотивация для бойцов, который постараются показать свой максимум и выдать зрелищный бой.



Но я думаю, что благодаря своему богатому опыту, проведённой работе над ошибками Александр Волков выйдет победителем этого противостояния с вероятностью 70 на 30. Меня удивляет, что букмекеры считают Волкова аутсайдером боя и дают на его успех заметно больше двойки. Этим надо пользоваться, шансы у Александра хорошие».