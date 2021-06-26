Италия — Австрия: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Европы по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Италия — Австрия.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.17.

«Италия откровенно хороша. Пока это главное открытие (со знаком «плюс») всего чемпионата. Если брать командную игру и сравнивать, то Италия удивляет больше всего и смотрится чуть ли не лучше всех. Она проехалась катком по всей группе. Это при том, что на последнюю игру против Уэльса вышли всего три человека из стартового состава: Доннарумма, Бонуччи и Жоржиньо, а потом эти же трое были заменены. Вышли другие футболисты и сыграли не сильно хуже основы. У Италии огромная обойма футболистов. Команда подготовлена просто великолепно. Все бегут большими силами. Основа отдыхает почти неделю между вторым туром и 1/8.



Австрии тоже можно дать пару комплиментов. Хоть они и уступили в группе голландцам, но была вполне достойная игра, где-то оранжевым даже повезло. Северную Македонию обыграли уверенно. В важнейшем матче против Украины показали очень хорошую игру, где по делу выиграли 1:0, а могли забить и больше.



Резюмируя, я не сомневаюсь, что победит Италия. Но кэф на чистую победу маленький. Брать фору довольно страшно. Потому что Австрия — неплохая команда, где есть свои лидеры: Алаба, Забитцер, Арнаутович. Поэтому я бы не стал рисковать, хотя всё может быть.



Гораздо привлекательнее для меня вариант ТБ 2.5 гола. У Италии сумасшедшая атака. Команда забивает первый, сразу бежит забивать второй и третий, не останавливается никогда. У Австрии добротные игроки в центре поля, и команда играет в контроль мяча.



Итальянцы будут бежать, австрийцы будут бороться за инициативу и тоже атаковать. В общем, голы будут. Италия победит, но будет непросто, и свой гол гости должны забивать. А если так, то Италии нужно 2-3 для победы».