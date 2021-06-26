Италия — Австрия: прогноз Александра Аксёнова на матч плей-офф Евро-2020

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года по футболу Италия — Австрия.
Ставка: ИТБ 1.5 гола Австрии за 1.75.
«Сейчас вся Европа живёт футболом, потому что идёт чемпионат Европы. Впереди матчи на вылет, плей-офф. Давайте поговорим о соперничестве Италии и Австрии.
Тут очень интересно. Итальянцы показывают феноменальную результативность. Они много забивают, мало пропускают. То есть голы, голы и ещё раз голы, причём это не зависит от того, в каком составе выходит команда Манчини на футбольное поле.
Два первых матча — это была основа, а в третьем матче из основных игроков было не так и много футболистов. Но итальянцы продолжали гнуть свою линию. Даже при отсутствии многих звёзд сумели победить, и победить убедительно.
Австрия — это команда не подарок. Набрала 6 очков. Очень ярко отыграла против Украины. Ничего не дали создать. Если бы Арнаутович забил, то победа была бы ещё крупнее. Австрийцы — это неприятный соперник. Есть такой статистический факт — 21 человек из 26 заявленных в сборной Австрии — это люди, которые играют в Бундеслиге. Это говорит о классе.
Для австрийцев важно сыграть в таком же ключе, как с Украиной. Самоотверженно, дисциплинированно и показывать как раз ту игру в атаке, которую они могли показать: прессинг и моментальный откат к воротам соперника.
Забить будет сложнее, итальянцы очень хорошо обороняются. Но всё же Италия — фаворит. То, что австрийцы забьют, я допускаю, но итальянцы должны забить больше, поэтому у меня прогноз — проход Италии и тотал Италии больше 1.5 мяча».
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