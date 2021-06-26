Италия — Австрия: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Австрия.



Ставка: победа Италии с форой (-1) за 1.82.

«Итальянцы показывали великолепный футбол и в отборочных играх, и в товарищеских. Так что, думаю, никто не удивился тем результатам, что команда Манчини показала в групповом этапе Евро. Все три матча итальянцы выиграли, ещё и не пропустив. Их серии без проигрышей и пропущенных мячей продолжаются.



Хотя вся эта статистика и впечатления от игры итальянцев ничего не говорят об их шансах сейчас. Ведь в плей-офф может произойти всё. Международные футбольные турниры доказывают это почти в каждом розыгрыше.



Австрийцы — очень непростая команда, большинство игроков которой выступают в Бундеслиге. В принципе, это достаточно сбалансированная команда. Есть, конечно, слабые места, особенно в защите. Думаю, что Италия способна расшатать оборону соперника.



Если команда Манчини будет играть так же высоко, как в предыдущих матчах, то у Австрии будут большие проблемы. Хотя нынешняя Squadra Azzurra сильна и в позиционных атаках.



Так что в этом матче, я считаю, есть только один вариант для ставки — победа Италии. Думаю, подопечные Манчини выиграют с форой (-1) мяч».