Италия — Австрия: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Австрия.
Ставка: победа Италии с форой (-1) за 1.82.
«Итальянцы показывали великолепный футбол и в отборочных играх, и в товарищеских. Так что, думаю, никто не удивился тем результатам, что команда Манчини показала в групповом этапе Евро. Все три матча итальянцы выиграли, ещё и не пропустив. Их серии без проигрышей и пропущенных мячей продолжаются.
Хотя вся эта статистика и впечатления от игры итальянцев ничего не говорят об их шансах сейчас. Ведь в плей-офф может произойти всё. Международные футбольные турниры доказывают это почти в каждом розыгрыше.
Австрийцы — очень непростая команда, большинство игроков которой выступают в Бундеслиге. В принципе, это достаточно сбалансированная команда. Есть, конечно, слабые места, особенно в защите. Думаю, что Италия способна расшатать оборону соперника.
Если команда Манчини будет играть так же высоко, как в предыдущих матчах, то у Австрии будут большие проблемы. Хотя нынешняя Squadra Azzurra сильна и в позиционных атаках.
Так что в этом матче, я считаю, есть только один вариант для ставки — победа Италии. Думаю, подопечные Манчини выиграют с форой (-1) мяч».
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