Италия — Австрия: когда матч чемпионата Европы — 2020, где смотреть онлайн, какой канал

26 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Австрия. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех сборной Австрии оценён экспертами в 8.40. А ставки на ничью принимаются за 4.25.
Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала чемпионата Европы Италия — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьёт Италия, сыграет коэффициент 1.13. Гол Австрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.
Проход Италии идёт за 1.27, проход Австрии — за 5.00.
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