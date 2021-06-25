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Уэльс — Дания: когда матч чемпионата Европы — 2020, где смотреть онлайн, по какому каналу

Уэльс — Дания: когда матч чемпионата Европы — 2020, где смотреть онлайн, по какому каналу
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26 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Уэльс — Дания. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами датчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех сборной Уэльса оценён экспертами в 5.40. А ставки на ничью принимаются за 3.30.

Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала чемпионата Европы Уэльс — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьёт Дания, сыграет коэффициент 1.25. Гол Уэльса доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Проход Дании идёт за 1.35, проход Уэльса — за 3.20.

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