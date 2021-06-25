Во сколько играют Уэльс — Дания, где смотреть матч Евро-2020, какие прогнозы
Поделиться
26 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 Уэльс — Дания. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами датчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех сборной Уэльса оценён экспертами в 5.40. А ставки на ничью принимаются за 3.30.
Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала чемпионата Европы Уэльс — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьёт Дания, сыграет коэффициент 1.25. Гол Уэльса доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.
Проход Дании идёт за 1.35, проход Уэльса — за 3.20.
Комментарии
- 25 июня 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 июня 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
00:30
-
00:21
-
00:18
-
00:06
- 23 июня 2021
-
21:33
-
21:25
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
Партнерский контент