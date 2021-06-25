Осеан Доден — Эллен Перес: прогноз Ярослава Перканюка на матч Уимблдона

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч квалификации Уимблдона Осеан Доден – Эллен Перес.

Ставка: победа Перес с форой (+5.5) за 1.46.



«В последнее время Доден всячески пытается вернуться на высокий уровень. Правда, успехов мало. Всё из-за постоянных перепадов в игре. На одном турнире француженка действует уверенно и налегке пробирается в финальные стадии, но потом неделями проигрывает всем подряд в первых кругах. Пока Осеан не удастся наладить игру на дистанции, она продолжит проводить большую часть игрового времени на бюджетных ITF-соревнованиях.



Ключевой аспект в игре Доден – подача. За счёт первого мяча она доминирует в своих геймах, а это большая редкость в женском туре. В розыгрышах и на приёме француженка рискует, так как пытается сразу же атаковать. При первой возможности Осеан выбегает к сетке, но уверенно забивает только смэши.



Перес уже 25 лет, а она по-прежнему не может выбраться с ITF-соревнований. Впрочем, о чём можно говорить, если австралийка изредка бывает в топ-200 рейтинга WTA-тура. Эллен крайне мало времени проводит в туре, учитывая, что она выступает на бюджетных турнирах, где разыгрывается мизерное количество очков. Однако по сегодняшний день теннисистка подает большие надежды.



Перес зацикливается только на атакующем стиле. Она не боится перехватывать инициативу и с любых позиций пытается обострять. Если удары не проходят, ничего другого предложить соперницам она не может.



Доден хоть и побеждает, но каждая победа француженки является вымученной. Осеан допускает слишком много невынужденных ошибок. Ничего подобного нельзя сказать о Перес, которая катком проехалась по последним соперницам. Эллен идеально подходят местные условия, она завершает розыгрыши с одного удара, часто выбегает к сетке, а в своих геймах набирает лёгкие очки за счёт подачи. Конечно, Доден имеет больше шансов на победу, но лёгкой прогулки для француженки точно не будет, учитывая важность матча», — сказал Перканюк.