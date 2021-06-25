Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия или Австрия? Научись ставить на Евро-2020 в Академии «Чемпионата»

Италия или Австрия? Научись ставить на Евро-2020 в Академии «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.

26 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сыграют сборные Италии и Австрии. Кто победит и пройдёт в следующий раунд турнира?

В Академии ты узнаешь об особенностях ставок на футбол, изучишь популярные стратегии и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!

Преподаватели Академии:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;
  • Олег Клепиков, нейропсихолог;
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021