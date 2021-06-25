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Япония — Турция: прогноз Тимура Хабибуллина на матч волейбольной Лиги наций

Япония — Турция: прогноз Тимура Хабибуллина на матч волейбольной Лиги наций
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25 июня в матче за 3-е место волейбольной Лиги наций сыграют Япония и Турция. Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на эту встречу.

Ставка: индивидуальный тотал Турции больше 6.5 блока за 1.80.

«В матче за 3-е место сойдутся два достойных соперника в текущей Лиге наций, где, мне кажется, матч затянется на четыре-пять партий.

Предлагаю поставить на индивидуальный тотал по набранным очкам на блоке подопечных Джованни Гуидетти.

Букмекеры удивили своей позицией. Один из букмекеров предложил линию на общий тотал по блокам 16.5, а другой букмекер – заниженный индивидуальный тотал по блокам. Сборная Турции в этой Лиге наций – одна из самых стабильных команд по набранным очкам на блоке, в среднем набирающая по 9.5 очков в данном элементе. Нужно учитывать, что у сборной Японии практически весь состав не высокорослый, и с помощью блоков можно будет набрать более 10 очков. В команде есть опытные центральные: Эрдем Дундар Эрдем и Кюбра Акман, которым по силам на двоих набрать около 6-7 блоков.

Я считаю, что данная позиция недооценена, так как на дистанции для турчанок не составит проблем набрать более 10 блоков за матч, чем, очевидно, стоит воспользоваться», — сказал Хабибуллин.

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