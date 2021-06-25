Кайла Харрисон — Синди Дандуа: прогноз Глеба Кожикова на бой PFL 6

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Кайла Харрисон — Синди Дандуа в рамках турнира PFL 6.



Ставка: ТМ 1.5 раунда за 1.62.



«Харрисон — 30-летняя американка, профессиональный рекорд 9-0, тренируется в зале Renzo Gracie MMA, двукратная победительница предыдущих двух сезонов PFL. Кайла по базе дзюдоист, в своих боях она сближается со своими оппонентками, проводит тейкдаун и уже в партере дорабатывает соперниц. Семь из девяти побед одержаны досрочно, лишь Ларису Пачеко Харрисон дважды побеждала решением судей.



Дандуа — 36-летняя бельгийская спортсменка, профессиональный рекорд 16-6, представляет клуб Lynx MMA. Cинди выступает по профессионалам уже с 2009 года, и за её спиной огромный опыт выступлений в различных промоушенах мира: UFC, Invicta, Cage Warriors, Rizin и вот наконец PFl. У Дандуа есть неплохие навыки джиу-джитсу и грэпплинга, во всяком случае, на земле она что-то понимает, но на этом, пожалуй, всё.



Месяц назад я давал прогноз на ТМ в поединке Харрисон, и она победила за минуту с небольшим. В этот раз ничего не будет отличаться, Кайла просто переедет очередную оппонентку, возрастная Дандуа вряд ли что-то сможет ей противопоставить. Интересной ставка выглядит на ТМ 1.5, то есть то, что бой закончится в течение полных двух раундов за коэффициент 1.62, — этого времени олимпийской чемпионке будет более чем предостаточно», — сказал Кожиков.