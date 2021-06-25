Даниил Медведев – Пабло Карреньо-Буста: ставка Надежды Петровой на матч турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA в паре, бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде и победительница 37 турниров WTA (в одиночке и паре суммарно) Надежда Петрова сделала ставку на матч Даниил Медведев – Пабло Карреньо-Буста.



Ставка: победа Медведева с форой (-3.5) за 1.62.



«Россиянин Даниил Медведев (первый сеяный, вторая ракетка мира) вышел в полуфинал турнира на Мальорке. Его сегодняшним соперником будет 29-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (4-й сеяный, 13-я ракетка мира). Испанцу, конечно, привычнее играть на земле, чем на траве.



По личным встречам 2-1 ведёт Медведев. В последний раз они играли между собой в 2018-м году на турнире во Франции, россиянин тогда легко победил – 6:2, 6:2. С того времени Медведев прилично прибавил, у него отличное начало этого сезона. У обоих теннисистов по завоеванному титулу в этом году. Они сыграли по восемь турниров, у Медведева больше побед – 22, у Карреньо-Буста – 17. Медведев обычно дальше проходит по сетке. Конечно, ситуация с болезнью выбила его из ритма. Для него это уже второй турнир на траве. В первом турнире после возвращения он проиграл в стартовом круге.



Испанец — достаточно цепкий игрок, но он явно не специалист травяного тенниса. Для испанца это первый турнир на траве, с нуля. И так то, что он добрался до полуфинала – уже отличный результат. Для Медведева это великолепная разминка перед Уимблдоном, ещё и за титул можно побороться. Соперников для него я тут не вижу. Надо, конечно, обыгрывать испанца, выходить в финал и брать титул. Ставлю на победу Медведева с форой (-3,5)», — сказала Петрова.