Уэльс — Дания: дата матча Евро-2020, где покажут, во сколько начало

26 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Уэльс — Дания. Начало игры — в 19:00 мск.

Встреча состоится в Амстердаме (Нидерланды). В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех Уэльса оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.



Букмекеры не считают, что матч Уэльс — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 2.33, на пенальти — за 2.90.