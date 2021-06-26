Уэльс — Дания: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы, по какому каналу смотреть
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26 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Уэльс — Дания. Начало игры — в 19:00 мск.
Встреча состоится в Амстердаме (Нидерланды). В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех Уэльса оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.
Букмекеры не считают, что матч Уэльс — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 2.33, на пенальти — за 2.90.
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