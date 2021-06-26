Василий Ломаченко — Масаёси Накатани: прогноз Вадима Тихомирова на бой 27 июня

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Василий Ломаченко — Масаёси Накатани.



Ставка: тотал больше 9.5 раунда за 1.76.

«Иногда кажется, что Василия Ломаченко постепенно придавливает 400 боёв в любителях, и ему всё сложнее находить в себе огонь, который тушат то травмы, то отсутствие соперников, чьи скальпы доставляли бы радость ему самому. На Накатани дают настолько большой коэффициент, что он скорее отбивает желание ставить на него, но попробовать хочется. Очень хочется.

Японец проигрывал тому же сопернику, что и Василий, и тоже по очкам. Выше на 12 см и провёл больше боёв в профи. А Ломаченко выходит одновременно и после травмы, и после поражения, и тут не может быть гарантий, что он восстановился и от первого, и от второго.



Скорее всего, Накатани окажет гораздо более жёсткое сопротивление, чем многие ждут. Бой может затянуться, и перспективным выглядит поставить на тотал раундов больше 9.5».