Италия — Австрия: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия — Австрия в 1/8 финала Евро-2020.
Ставка: победа Италии + тотал меньше 3.5 гола за 1.92.
«Наверное, один из самых очевидных матчей на этой стадии Евро-2020. Италия всех впечатлила на групповой стадии — выиграла все матчи всухую, Манчини успел поэкспериментировать с составом, да и Кьеллини во втором матче пришлось менять по ходу. Италия в полном порядке, прослеживается поставленная игра.
Австрия — добротный середняк. Ничего особенного в этой команде я не вижу. Мы видели, как голландцы достаточно легко с этой командой справились. Они забили два, а могли гораздо больше. С Украиной неплохой матч вроде бы удался австрийцам, но там соперник оказался не готов. Об уровне Австрии говорит тот факт, что весной она дома проиграла Дании 0:4.
Думаю, здесь Италия будет методично взламывать оборону австрийцев, в какой-то момент она даст трещину. Италия забьёт пару мячей и будет дальше контролировать ход встречи. Забивать слишком много она не будет. В этом нет необходимости. Думаю, игра будет очень похожа на встречу Нидерланды — Австрия. Я бы поставил на победу Италии через тотал меньше 3.5 мяча. Уверен в ставке на 9 из 10».
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