Италия — Австрия: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Евро-2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Италия — Австрия в 1/8 финала Евро-2020.



Ставка: победа Италии во втором тайме за 1.80, гол Иммобиле за 2.10.

«Не сказать, что для Италии это первый серьёзный соперник на пути. Италия играет очень здорово, всех уверенно переиграла — и турок, и швейцарцев, и валлийцев. Ни одного мяча ещё Италия не пропустила. Пока самый запоминающийся футбол показывает Италия наряду со сборной Нидерландов. Серия без поражений уже 30 матчей. В 11 встречах, по-моему, Италия не пропускает.



Напротив Италии — Австрия, которая очень хороша в прессинге в первом тайме. Это хорошо было видно и по последней игре с Украиной, и с голландцами многие вещи проходили, хоть и уступили 0:2.



Думаю, Австрия понимает, что играет с безусловным фаворитом. Так высоко прессинговать команда Франко Фоды на этот раз, наверное, не будет. Первая мысль у меня была — сыграть угловые, потому что Австрия очень много угловых подавала в игре с Украиной (9, 8 из них в первом тайме). Но, поразмыслив, проанализировав, как играли команды на групповой стадии, отметил, что Италия практически всегда забивает во вторых таймах.

Так они дожали сборную Турции, два мяча забили швейцарцам. Ничего не забили Уэльсу, но могли, моментов было предостаточно. Но там играл полуторный состав, плюс пошли замены, даже вратаря Манчини поменял. На 1:0 спокойненько отыграли.



У Италии очень длинная «скамейка». И мы это прекрасно видели. И она может прибавить по ходу игры. Если первый тайм австрийцы выстоят, то во втором итальянцы попытаются дожать. Если Италия будет вести после первого тайма, то австрийцы подраскроются — и соперник в контригре подловит.



Мой прогноз — «Италия выиграет второй тайм» за 1.80. И предложу поставить на гол Чиро Иммобиле. В последних 11 матчах, когда он выходил в основе, забил восемь мячей. Понятно, что соперники были не самого высокого уровня, но почему бы сейчас не сыграть».