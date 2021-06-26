Италия — Австрия: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Европы 26 июня

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Австрия.



Ставка: победа Италии + тотал больше 2.5 гола за 2.59.

«Сборная Италии на одном дыхании провела все три тура группового этапа. Команда продлила блестящую серию побед, которая на сегодняшний день составляет 11 матчей, за это время итальянцы ни разу не пропустили.



В первой игре на Евро-2020 подопечные Роберто Манчини разобрались с Турцией, следом «лазурная команда» оставила не у дел Швейцарию и минимально обыграла Уэльс.



Австрийцы изначально считались «тёмной лошадкой» на этом турнире. В команде есть классные исполнители, которые могут индивидуально решить исход любого эпизода. В первом матче красно-белые повергли Северную Македонию, после чего не справились с голландцами.



Решающей стала игра с Украиной, в которой все ожидали ничью, но «дас тим» вырвал победу, которая и привела на «Уэмбли». В этой игре итальянцы — явные фавориты, но это плей-офф и Австрия — неуступчивая команда, в составе которой игроки из ведущих клубов Европы.



Номинальные гости могут создать серьёзные проблемы, но я отдам предпочтение Роберто Манчини, который заслужил своей работой на большее, чем 1/8 финала. Моя ставка — победа Италии + тотал больше 2.5 гола».