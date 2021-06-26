«Тампа» — «Айлендерс»: результат 7-го матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Кучеров

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал.



Единственную шайбу в матче забросил в начале второго периода в меньшинстве Янни Гурд. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров за 16.03 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Андрей Василевский совершил 18 сейвов из 18 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 23.27 на льду сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «+1».



Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов сделал 30 сейвов из 31 броска, другой голкипер Илья Сорокин участия в матче не принимал.

Ставки на победу «Тампы» принимались с коэффициентом 1.96: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1960 рублей. Успех «Айлендерс» оценивался в 3.60, ничья — в 4.25.

Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.56, тотал меньше 3.5 шайбы — за 3.58, тотал меньше 2.5 шайбы — за 7.17. На проход «Лайтнинг» давали 1.60, на точный счёт 1:0 — 49.0.