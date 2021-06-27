Нидерланды — Чехия: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/8 финала Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.



Ставка: победа Чехии с форой (+1) за 1.75.

«Думаю, что голландцы всё-таки переоценены букмекерами. Да, у них преимущество в качестве исполнителей, и пока что, по сути, безоблачная кампания, но по-настоящему серьезных испытаний у оранжевых ещё не было.



Против чехов будет непросто. Команда у них боевая, вгрызающаяся в каждый мяч, не позволяющая особо развернуться перед своими воротами. Да и в контратаках они смотрелись до сих пор более чем прилично.



Голландцы наверняка будут владеть здесь территориальным и игровым преимуществом, но не думаю, что матч для них получится лёгким. Предположу, что чехи, если и проиграют, то максимум в один мяч.



К тому же игра будет проходить в Будапеште, судя по всему в жару, так что это скажется на скоростях. Не думаю, что игра получится результативной».