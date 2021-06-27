Нидерланды — Чехия: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года по футболу Нидерланды — Чехия.
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.23.
«Нидерланды хорошо провели групповой этап, трижды победили, но говорить о том, что это была невероятно трудная миссия, не стоит. Всё-таки Северная Македония, Австрия и Украина — это не ровня голландцам, а потому стопроцентный результат — это вполне ожидаемое развитие событий. Его могло и не быть, не пропусти украинцы в концовке матча, да и Австрия без основного нападающего Арнаутовича, а он был дисквалифицирован, это несколько другая команда.
Всё к тому, что, честно, пока не чувствую полноценной фундаментальности у подопечных де Бура. Наверное, она пока и не должна появиться — ещё пару месяцев назад у голландцев и с результатами всё было не очень хорошо.
У чехов подгруппа была сложнее, с Англией и Хорватией, а потому вполне логично, что три очка удалось заработать лишь с Шотландией, а с хорватами была ничья. Очевидно, что в одной восьмой Чехия является аутсайдером, но это команда с крепким составом, неплохо поставленной игрой, которая не смогла бы соперничать с Францией или Италией, но Нидерланды сумеет потревожить. Практически в этом не сомневаюсь. Это как раз тот случай, когда порядок вполне может в каких-то моментах бить класс. Потому поставлю на обоюдную результативность».
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