Нидерланды — Чехия: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Евро-2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды – Чехия в 1/8 финала Евро-2020.



Ставка: ИТБ 1.5 гола Нидерландов за 1.80.

«Матч, который пройдёт 27 июня в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. Голландцы три встречи провели дома — играли очень качественно, очень неплохо, результативно (3 мяча македонцам, украинцам, 2 мяча — австрийцам, хотя могли забить гораздо больше). Видно, что команда хорошо готова. Здорово взаимодействуют Депай, Вейналдум, который открывается из глубины и забивает, Де Йонг ведёт игру в серединке, Вегхорст или Люк де Йонг свою роль исполняют, когда выходят.



Чехи тоже приятно удивили. Да, в каждом матче пропускали по одному мячу, но при этом вышли из группы и оставили добротное впечатление. Выделяются Соучек, Патрик Шик, конечно же. Но я думаю, что Нидерланды чехам не по зубам. Если в каждом матче чехи пропускали по одному, то, наверное, против голландской атаки устоять будет сложно. Думаю, минимум два голландцы забьют.



Взял бы победу сборной Нидерландов через тотал больше 1.5 мяча либо с форой (-1). Или в качестве страховки можно сыграть «индвидуальный тотал Нидерландов больше 1.5 мяча» за 1.80. Это на тот случай, если вдруг будет ничья 2:2. Мы видели, что даже ведя 2:0, голландцы могут расслабиться и пропустить два подряд, как это было в матче против Украины».