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Нидерланды — Чехия: прогноз Ильи Казакова на матч плей-офф чемпионата Европы по футболу

Нидерланды — Чехия: прогноз Ильи Казакова на матч плей-офф чемпионата Европы по футболу
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды – Чехия.

Ставка: победа Нидерландов за 1.74.

«Из всех игр 1/8 финала это едва ли не самый простой матч для прогноза. Рекомендую две ставки. Во-первых, победа Нидерландов. Во-вторых, Чехия не забьёт.

Мы видели в последней игре группового этапа, что у чехов атакующий потенциал Патрика Шика заметно снизился. Моменты, когда он может получить мяч и ударить, сошли на нет.

Голландия в атаку играет лучше, чем в оборону. Мне кажется, что эта сборная имеет серьезный потенциал для роста. Сетка у команды комфортная, она должна попасть в полуфинал. Отношение к матчу будет предельно собранное, учитывая перспективу».

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