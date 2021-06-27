Бельгия — Португалия: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия — Португалия в 1/8 финала Евро-2020.

Ставка: Бельгия откроет счёт за 1.90.

«Немного отдохнули, а впереди теперь нас ждёт 1/8 финала чемпионата Европы. Матч на выбывание начнётся в Севилье для Бельгии против Португалии.



Да, был сложный матч с Данией. Бельгийцы, возможно, и не ожидали, что датчане вот так вот на них попрут, будут прессинговать. Но вышел Де Брёйне, Азар, Витсель — и всё в корне изменилось. Вы сами всё помните. С Россией и Финляндией — то были матчи в одни ворота.



Португалия героически вышла с третьего места, с проблемами. Обыграли Венгрию, проиграли немцам, дважды забили Франции с пенальти. Роналду дважды забил и всё у него на этом Евро отлично.



Но мне Португалия чем-то напоминает сборную России. Всё хорошо, когда счёт 0:0. Держится план, корректируется стратегия, Сантуш что-то там меняет, к примеру, против Франции не вышел Фернандеш и линия атаки была откорректирована. Но какого-то запаса прочности у португальцев я не вижу. Французы по большому счёту играли в кошки-мышки.



Если бы французам надо было бы выигрывать, они бы чуть поднадавили, но и повезло, что не назначили пенальти. По итогам этого матча мы можем увидеть если не нового победителя, то действующий может сложить свои полномочия.



Я вижу победителем противостояния именно Бельгию. У бельгийцев очень мощный и слаженный состав. Они сейчас в таком соку, плюс отлично знают, как играть на результат. Кроме того, есть такие исполнители, как Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку. Эден Азар даже сыграл 90 минут в последнем матче.



Мой прогноз на этот матч — будет пруха для Бельгии и она забьёт первой».