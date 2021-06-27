Бельгия — Португалия: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/8 финала Евро-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Бельгия – Португалия.



Ставка: проход Бельгии за 1.75.

«Из всех матчей 1/8 финала для меня этот самый очевидный. Бельгия — один из фаворитов Евро наряду с Францией. Команда своей игрой подтверждает статус. Выступает здорово, а главное — с большим запасом. Команда далеко не на пике, не приложила больших сил для выхода из группы. Она будет прибавлять.



Португалия играет тяжело. Прекрасно понимаю, что она играла в группе смерти, где отдала много сил. Хотя с той же Венгрией первый гол был забит только на 84-й минуте. А Бельгия все свои вопросы решала заранее и довольно спокойно.



Криштиану по-прежнему главная сила Португалии. Но у Бельгии есть хорошие защитники, которые могут сыграть плотно, не дать ему развернуться. Группа атаки у Португалии хороша. Но действует не так ярко на Евро, а равноценной замены им нет.



Если в Бельгии кто-то устал, заболел, травмировался, то выйдет сменщик сопоставимого уровня. А у Португалии основная нагрузка на 11-12 футболистов. Неслучайно в обороне играет возрастной Пепе — лучше нету. Защита — слабое место команды. Именно поэтому она низко обороняется и играет на контратаках.



Бельгия в полном порядке. Думаю, они не просто выиграют, а разорвут Португалию. Кто хочет рискнуть, можно брать чистую победу или даже с форой. А я дам осторожный прогноз — это проход Бельгии».