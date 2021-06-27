Бельгия — Португалия: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/8 финала Евро-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Бельгия – Португалия.
Ставка: проход Бельгии за 1.75.
«Из всех матчей 1/8 финала для меня этот самый очевидный. Бельгия — один из фаворитов Евро наряду с Францией. Команда своей игрой подтверждает статус. Выступает здорово, а главное — с большим запасом. Команда далеко не на пике, не приложила больших сил для выхода из группы. Она будет прибавлять.
Португалия играет тяжело. Прекрасно понимаю, что она играла в группе смерти, где отдала много сил. Хотя с той же Венгрией первый гол был забит только на 84-й минуте. А Бельгия все свои вопросы решала заранее и довольно спокойно.
Криштиану по-прежнему главная сила Португалии. Но у Бельгии есть хорошие защитники, которые могут сыграть плотно, не дать ему развернуться. Группа атаки у Португалии хороша. Но действует не так ярко на Евро, а равноценной замены им нет.
Если в Бельгии кто-то устал, заболел, травмировался, то выйдет сменщик сопоставимого уровня. А у Португалии основная нагрузка на 11-12 футболистов. Неслучайно в обороне играет возрастной Пепе — лучше нету. Защита — слабое место команды. Именно поэтому она низко обороняется и играет на контратаках.
Бельгия в полном порядке. Думаю, они не просто выиграют, а разорвут Португалию. Кто хочет рискнуть, можно брать чистую победу или даже с форой. А я дам осторожный прогноз — это проход Бельгии».
- 27 июня 2021
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:27
-
07:23
-
07:21
-
07:04
- 26 июня 2021
-
22:00
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15