Бельгия — Португалия: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Европы 27 июня

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Португалия.



Ставка: победа Бельгии за 2.51.

«В одном из самых интересных матчей 1/8 финала Евро-2020 сыграют Бельгия и Португалия. Это точно матч из разряда «топ». Мне кажется, такое противостояние не должно проходить в 1/8 финала, слишком рано оно состоится. Но тем интереснее будет смотреть дальше четвертьфиналы.



В этой паре, на мой взгляд, фаворита нет. Здесь абсолютно равные по своему потенциалу команды. Думаю, в их противостоянии всё будет зависеть от везения, индивидуального мастерства обеих команд и того, как они распорядятся своими моментами.



Здесь много говорить не о чем, это две топ-сборные. У них обеих в каждых линиях есть лучшие игроки мирового футбола. Много будет зависеть от того, как футболисты выполнят задачу тренера, его установки на игру. Повторюсь, любой, кто из них победит, сделает это не без доли везения.



В группе Бельгии было немного легче, тяжелых соперников, как у Португалии, не было. Ну а португальцы смогли выйти с третьего места. Снова тащил свою сборную Роналду, который наколотил голов и французам, и венграм, и немцам.



Лично я в этой игре всё равно чуть больше склоняюсь к Бельгии. Если брать ситуацию на данный момент, то я считаю, что «красные дьяволы» чуть сильнее. Поэтому я предлагаю поставить на победу Бельгии в этом матче».