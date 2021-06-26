Уэльс — Дания, Италия — Австрия: безусловный фрибет 1500 рублей к матчам Евро-2020
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Сегодня, 26 июня, двумя матчами стартует плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала Уэльс сыграет с Данией, эта игра начнётся в 19:00 мск. Тремя часами позже свой поединок начнут команды Италии и Австрии. У вас есть шанс получить фрибет 1500 рублей без условий от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этим матчам!
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