Уэльс — Дания, Италия — Австрия: безусловный фрибет 1500 рублей к матчам Евро-2020

Сегодня, 26 июня, двумя матчами стартует плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала Уэльс сыграет с Данией, эта игра начнётся в 19:00 мск. Тремя часами позже свой поединок начнут команды Италии и Австрии. У вас есть шанс получить фрибет 1500 рублей без условий от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этим матчам!



Забери свой бонус в три простых шага:



1. Зарегистрируйся с промокодом WIN.



2. Пройди упрощённую идентификацию.



3. Получи безусловный фрибет 1500 рублей на матчи Евро-2020.