Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бельгия — Португалия: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.32 на матч Евро-2020

Бельгия — Португалия: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.32 на матч Евро-2020
Комментарии

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Португалия.

Ставка: ничья за 3.32.

«Сборная Бельгии по праву занимает первую строчку в рейтинге ФИФА. Теперь осталось всего лишь закрепить титул первой команды победой на Евро-2020.

Групповой этап сборная прошла просто блестяще. В первом матче команда обыграла Россию, после чего не имела проблем с Данией и Финляндией. За три тура подопечные Роберто Мартинеса оформили на свой счет девять очков, при этом пропустили всего один раз.

Сборная Португалии выиграла в стартовом поединке группового этапа, переиграв Венгрию. После этого «команда избранных» неожиданно уступила Германии и сыграла вничью с чемпионом мира – Францией. Итогом выступлений португальской команды стало третье место в группе, которое позволило выйти в плей-офф.

Я не думаю, что бельгийцы в этой игре будут явными фаворитами. В составе номинальных гостей есть серьёзные звёзды, которые способны решить исход в свою пользу. Я считаю, что основное время не выявит победителя и все решит дополнительное время или серия пенальти.

Предполагаю ничью, причем не исключаю забитые мячи в исполнении двух команд.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021