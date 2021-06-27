Бельгия — Португалия: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.32 на матч Евро-2020

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Португалия.



Ставка: ничья за 3.32.

«Сборная Бельгии по праву занимает первую строчку в рейтинге ФИФА. Теперь осталось всего лишь закрепить титул первой команды победой на Евро-2020.



Групповой этап сборная прошла просто блестяще. В первом матче команда обыграла Россию, после чего не имела проблем с Данией и Финляндией. За три тура подопечные Роберто Мартинеса оформили на свой счет девять очков, при этом пропустили всего один раз.



Сборная Португалии выиграла в стартовом поединке группового этапа, переиграв Венгрию. После этого «команда избранных» неожиданно уступила Германии и сыграла вничью с чемпионом мира – Францией. Итогом выступлений португальской команды стало третье место в группе, которое позволило выйти в плей-офф.



Я не думаю, что бельгийцы в этой игре будут явными фаворитами. В составе номинальных гостей есть серьёзные звёзды, которые способны решить исход в свою пользу. Я считаю, что основное время не выявит победителя и все решит дополнительное время или серия пенальти.



Предполагаю ничью, причем не исключаю забитые мячи в исполнении двух команд.