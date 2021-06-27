Нидерланды — Чехия: прогноз Максима Калиниченко на матч 1/8 финала Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды — Чехия.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Плей-офф Евро-2020 продолжится ещё одной игрой 1/8 финала – Нидерланды сыграют с Чехией. Голландцы уверено выиграли в своей группе. Они играют против чехов, которые, в принципе, тоже без проблем вышли в плей-офф.



Но это, на мой взгляд, команды не то, чтобы разного уровня, скорее — разной философии. Чехия – крепкая и силовая команда, которая будет пытаться навязать оранжевым» свою игру. Голландцы же – лёгкие, быстрые, атлетичные. Они сами любят играть первым номером. Здесь мне очень интересно посмотреть на противостояние атакующей сборной и силовой.



Я точно не знаю, кому отдать предпочтение. Фаворитом, вроде бы, являются Нидерланды. Хотя я бы Чехию так со счетов не списывал. Есть у неё шансы. Ранее они проиграли англичанам 0:1, а также уверено набрали очки во встречах с хорватами и шотландцами.



Так что в этом матче я предложу поставить на голы. Учитывая стиль игры голландцев, уже можно предположить, что их будет немало. Чехи также способны один-два раза огорчить оборону оранжевых. Поэтому мой вариант ставки в этом матче – тотал голов больше 2.5».