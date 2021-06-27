Нидерланды — Чехия: прогноз Романа Павлюченко на матч плей-офф чемпионата Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Нидерланды — Чехия.



Ставка: победа Нидерландов за 1.71.

«Сборная Нидерландов сыграет в Будапеште 27 июня против Чехии.



Голландцы выиграли абсолютно все матчи на данном форуме. Получилось победить в тяжёлом противостоянии с Украиной (3:2), а далее следовали по три очка с Северной Македонией (3:0) и Австрией (2:0). Крайний защитник Дамфрис вовсе стал одним из открытий турнира.



На мой взгляд, у «оранжевых» подобралась крепкая команда со своими сильными сторонами. Быстрые напористые фланги способны доставить неприятности многим, так что сегодня они кажутся для меня фаворитами.



Чехи стартовали с рабочей победы над Шотландией (2:0), но дальше возникали проблемы. Пройти в плей-офф помогли неожиданные очки с Хорватией (1:1). Против родоначальников футбола сотворить чудо не удалось — 0:1 от Англии в заключительном туре.



По моему мнению, для чешской сборной попадание в 1/8 уже является неплохим результатом. Она показывает симпатичный футбол, только вот противники будут перспективнее, всё-таки класс у них повыше».