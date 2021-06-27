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Нидерланды — Чехия: прогноз Александра Мостового на матч 1/8 финала Евро-2020

Нидерланды — Чехия: прогноз Александра Мостового на матч 1/8 финала Евро-2020
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды — Чехия.

Ставка: победа Нидерландов и тотал меньше 4.5 гола за 2.03.

«Сборная Нидерландов блестяще прошла по турнирной дистанции группового раунда, обыграла Украину, Австрию и Северную Македонию. С максимальным показателем заняла первое место в группе, при этом оранжевые пропустили всего два раза.

Сборная Чехии стартовала с победы над Шотландией и уже во втором туре практически обеспечила себе выход в плей-офф. Третий завершился поражением от Англии, оно не помешало чехам пройти дальше.

Что примечательно, подопечные Ярослава Шилгавы пропустили всего два мяча, как и сегодняшние номинальные хозяева. У сборной Чехии хорошая молодая команда, которая никому не известна, но здесь я жду эффект, как и у Италии – пропустили чемпионат мира, но сейчас набрали ход.

Предполагаю, что смесь молодости и опыта сегодня выиграет и будет трудная сухая победа голландцев. Моя ставка – победа Нидерландов + тотал меньше 4.5 голов».

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