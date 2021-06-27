Бельгия — Португалия: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Португалия.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Бельгии за 2.50.

«Бельгийцы попали на победителя Евро-2016, выиграв нашу группу с девятью очками. Но попали ли они? Роберто Мартинес имел возможность на групповом этапе использовать большое количество футболистов, а значит многие и получили возможность отдохнуть. Мы видим, как набирает Де Брейне, как он опасен в связке с Лукаку. Португальцам придётся непросто.



Сами же португальцы на групповой стадии набрали четыре очка — победа, ничья и поражение. Они начали с победы 3:0 над Венгрией, а потом пропустили аж шесть мячей. Иногда смотришь на Пепе и кажется, что он у своих ворот больше вредит, чем помогает. При всём уважении к этому ветерану заслуженному. Но силён Криштиану Роналду, который бьёт рекорды.



Думаю, Португалия не позволит себе отсиживаться в обороне. Не в этом их сила. Очевидно, что они пропустят. Португальцы будут рассчитывать на свою атаку. Я так вижу эту ситуацию.

Последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2018 году — ничья 0:0. До этого всё не в пользу бельгийцев — две ничьи и три победы португальцев. Бельгия в шести из семи последних матчей на Евро забивала во втором тайме. Хороший вариант для ставки.



Ещё одна слабость португальской обороны — в матчах с сильными соперниками почти всегда забивают обе команды. Ну и мы все помним, что в 2016 году Португалия бездарно начала в группе, а только потом разогналась и дошла до финала.



Бельгия в группе забила семь мячей, больше только у голландцев.А всего у Бельгии сейчас 12 подряд матчей без поражений — десять побед и две ничьи. Возможно, Криштиану забьёт и поставит очередной рекорд, но Португалия не выдержит бельгийских атак. Мой прогноз — ИТ1Б 1.5 гола».