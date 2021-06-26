Василий Ломаченко — Масаёси Накатани: прогноз Александра Емельяненко на бой 27.06.2021

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением на бой Василий Ломаченко — Масаёси Накатани.



Ставка: тотал больше 11.5 раунда за 2.00.

«Лома является одним из моих любимых боксёров в лёгкой весовой. Думаю, здесь он способен закрепиться надолго, если будет работать над собой и делать выводы над ошибками. Оступился он в поединке с Лопесом, но там травмы не позволили в полной мере раскрыться, это тоже надо понимать. Сейчас Вася залечил травмы — и посмотрим, что он предъявит японцу.



Кстати говоря, хоть и японца многие считают слабеньким по сравнению с Ломой, это неправильно. У него тоже есть хороший бэкграунд. Да, опыта выступления в Штатах нет как такового, но вряд ли он упадёт в этом бою. Накатани — крепкий достаточно, такую глыбу тяжело свалить будет Васе.



Не думаю, что после поражения Лома будет лезть на рожон. Ему есть что доказывать, тем более нужно реванш с Лопесом выбивать. Скорее будет на добывание очков работать, не рискуя особо. Буду болеть за него и считаю, что бой продлится все 12 раундов».