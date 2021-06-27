Бельгия — Португалия: прогноз Игоря Семшова на матч плей-офф Евро-2020

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия – Португалия.



Ставка: победа Бельгии за 2.50.

«Бельгия наряду с Францией — наиболее реальные претенденты на звание чемпионов Европы. Бельгийцы очень уверенно прошли группу, их силу все увидели в игре против сборной России. Они идут на первом месте в рейтинге ФИФА, доказали свою состоятельность. У них поправились сильные футболисты – и Витцель, и Азар набирает форму, и Де Брёйне.



Португалия со скрипом вышла из группы. Да, у них практически весь состав состоит из опытных футболистов, которые играют в топ-клубах, но большая часть перевеса конечно на Роналду. Он побивает рекорд за рекордом.



Но всё же я думаю, если бельгийцы хотят успешно сыграть на чемпионате Европы, Португалию они должны обыгрывать. И они это смогут сделать. Настолько мощная, слаженная сборная, и я не думаю, что им Португалия помешает это сделать. Поставил бы на Бельгию. 1:0 или 2:0 они победят. Выбираю более осторожную ставку на победу Бельгии».