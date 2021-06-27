Нидерланды — Чехия: ставка Ровшана Аскерова с коэффициентом 3.35 на матч Евро-2020

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды — Чехия.
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 3.35, победа Нидерландов за 1.71.
«Голландцы не дали никому усомниться в своей силе в группе. Правда, соперниками были довольно средние или вообще слабые команды — Украина, Австрия и Северная Македония. Но и команда Шевченко едва не наказала Де Бура за расслабленность. Всё-таки отсутствие Ван Дейка сказывается. Де Йонг работает изо всех сил, но главная ставка на атаку: Депая и Вейналдума. Голландцы — фавориты этой пары. Но им предстоит впервые в ходе этого турнира сыграть не на домашней арене.
Чехи с Шотландией, и особенно с Хорватией, показали характер, умение креативно атаковать. И шикарно забивать. Правда, англичане не позволили им это сделать. Голландцы выиграли группу, набрав максимум очков и забив 8 голов. При 2 пропущенных. В одном матче.
Чехия вышла с третьего места, также пропустив всего 2 гола, но и забили чехи всего 3. И автор всех трёх — Патрик Шик. Рискну поставить на тотал больше 3.5 и победу Нидерландов».
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