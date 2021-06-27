Нидерланды — Чехия: прямой эфир матча, смотреть онлайн, по какому телеканалу покажут

27 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Нидерланды — Чехия. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами голландцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех сборной Чехии оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 3.90.



Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала чемпионата Европы Нидерланды — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьёт Голландия, сыграет коэффициент 1.13. Гол Чехии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.79, на пенальти — за 2.85.