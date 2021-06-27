Бельгия — Португалия: где покажут матч Евро, во сколько начало, по какому каналу
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27 июня состоится матч ⅛ финала Евро-2020 Бельгия — Португалия. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех Португалии оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.25.
Букмекеры не считают, что матч Бельгия — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. Проход Бельгии оценён в 1.77, проход Португалии — в 2.15.
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