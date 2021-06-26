Уэльс — Дания: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Уэльса проиграла сборной Дании. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан.



На 27-й минуте Каспер Дольберг с левого фланга сместился к центру, дошёл до штрафной и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол. В дебюте второго тайма Мартин Брейтуэйт в контратаке убежал по правому флангу, ушёл от Джо Родона и прострелил в штрафную, Неко Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, который без помех расстрелял ворота валлийцев.



На 89-й минуте Йоаким Мехле довёл счёт до разгромного. Спустя пару минут Гарри Уилсон получил красную карточку за фол против Мехле. В добавленное время Брейтуэйт забил четвёртый мяч датчан.

Ставки на победу сборной Дании принимались с коэффициентом 2.02: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2020 рублей. Успех Уэльса оценивался в 4.90, а ничья — в 3.22.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.80, тотал больше 3.5 гола — за 6.30, гол в каждом тайме — за 2.00. На победу сборной Дании с форой (-1.5) предлагали 4.00, а на победу Дании с форой (-2.5) — 10.50.

На удаление предлагали поставить за 5.00, на «обе забьют — нет» — за 1.65, а на точный счёт 4:0 в пользу датчан — за 61.0. Проход скандинавов оценивался в 1.47.