Бельгия — Португалия: прогноз Никиты Ковальчука на матч чемпионата Европы по футболу

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия.
Ставка: Португалия откроет счёт за 2.29, гол в первые 30 минут за 1.80.
«Обе команды будут очень ярко атаковать, у обеих команд есть звёзды. Есть Азар против Роналду. Это дополнительная мотивация для обоих. Роналду захочет доказать, что никакой Эден никогда его в «Реале» не заменит, а сам Азар попытается на фоне Роналду блеснуть и показать, что он будущее мадридцев.
Обе команды обладают хорошей обороной, которые нивелируют сильные стороны соперников. Роналду придётся играть против очень мощных игроков, плюс вратаря, который его знает. А Ромелу Лукаку будет играть против опытных Пепе и Диаша, которые готовы выдержать его темп и мощь.
Сборная Бельгии фаворит, но, как мне кажется, у Португалии должен наконец-то заиграть Бруну Фернандеш. Я не рискну говорить, кто выиграет, но португальцы забьют первыми и это произойдёт до 30-й минуты».
- 27 июня 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:27
-
07:23
-
07:21
-
07:04
- 26 июня 2021
-
22:00
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00