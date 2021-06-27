Бельгия — Португалия: прогноз Никиты Ковальчука на матч чемпионата Европы по футболу

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия.

Ставка: Португалия откроет счёт за 2.29, гол в первые 30 минут за 1.80.

«Обе команды будут очень ярко атаковать, у обеих команд есть звёзды. Есть Азар против Роналду. Это дополнительная мотивация для обоих. Роналду захочет доказать, что никакой Эден никогда его в «Реале» не заменит, а сам Азар попытается на фоне Роналду блеснуть и показать, что он будущее мадридцев.



Обе команды обладают хорошей обороной, которые нивелируют сильные стороны соперников. Роналду придётся играть против очень мощных игроков, плюс вратаря, который его знает. А Ромелу Лукаку будет играть против опытных Пепе и Диаша, которые готовы выдержать его темп и мощь.



Сборная Бельгии фаворит, но, как мне кажется, у Португалии должен наконец-то заиграть Бруну Фернандеш. Я не рискну говорить, кто выиграет, но португальцы забьют первыми и это произойдёт до 30-й минуты».