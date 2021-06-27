Бельгия — Португалия: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Евро-2020 27 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бельгия — Португалия в 1/8 финала Евро-2020.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.40.

«Один из центральных матчей 1/8 финала Евро-2020. Жду его с нетерпением. И признаюсь, я жду яркого футбола, голевого. Делал ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» на встречу Франции и Португалии, пожалел, что не рискнул ещё больше, взяв больше 3.5 мяча. И сейчас, думаю, две топ-команды закрываться не станут и покажут яркий футбол.



Отталкиваюсь от того, что в обеих командах линия атаки и середина поля гораздо сильнее обороны. Бельгийская защита постарела, стала гораздо медленнее, чем раньше. Даже финны какие-то моменты создавали, не говоря уже о датчанах, которые буквально возили бельгийцев в первом тайме, создали уйму шансов. Португалия пропустила 6 мячей от Германии и Франции, а могла и от венгров пропустить, спас небольшой офсайд.

Там играет Пепе, которому уже под 40. Зато в атаке проблем нет ни у одних, ни у других. У Бельгии Де Брёйне, братья Азары и, конечно, Лукаку. У Португалии Роналду в великолепной форме, он готов бить новые рекорды. Помогают ему Жота, Геррейро, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш последнего слова не сказал.



Игра должна получиться зажигательной, интересной для болельщиков. Тем более встреча в Севилье, где зрители всегда здорово поддерживают».