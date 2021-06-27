Бельгия — Португалия: прогноз Александра Вишневского на матч плей-офф чемпионата Европы

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия.



Ставка: проход Бельгии за 1.75, Бельгия не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.97.

«Севильский стадион «Ла Картуха» уже прощается с чемпионатом Европы по футболу матчем 1/8 финала между сборными Бельгии и Португалии. Можно порадоваться за португальских болельщиков – им ехать до Севильи совсем чуть-чуть.



Но самое главное, что сборная Португалии находится не в таком комфортном положении. Она играла последний матч на два дня позже бельгийцев, и самое главное, что если у бельгийцев была проходная группа, то сборная Португалии играла в «группе смерти», где все матчи были решающими. В каждой игре приходилось выкладываться.



Мне кажется, что бельгийцы гораздо сильнее, а учитывая, что Португалии пришлось тратить больше сил, то думаю, бельгийцы здесь победят. Бельгийцы, как одни из фаворитов, в групповом этапе играли не в полную силу, постепенно вкатывались в турнир. У бельгийцев есть амбиции на золото. Мне вполне нравится коэффициент на проход Бельгии.



Это самая интересная пара, так как Германия и Англия не в лучшем состоянии на этом турнире. Мне кажется, что это самый интригующий, самый интересный матч 1/8 финала. Кто-то из фаворитов чемпионата вылетит в этой игре. Я думаю, что это будет Португалия.



Еще одна ставка, которая мне здесь понравилась, 1Х и тотал больше 1.5 гола. Мне кажется, что счётом 1:0 в пользу Бельгии здесь дело не ограничится».