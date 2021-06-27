Италия — Австрия: результат матча Евро-2020, как сыграли, кто победил, какой счёт

Сборная Италии выбила Австрию в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.



На 65-й минуте нападающий австрийцев Марко Арнаутович головой отправил мяч в сетку, однако после рассмотрения гола с помощью системы VAR арбитр встречи отменил взятие ворот.



В дополнительное время на 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич отыграл один мяч — 2:1.

Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 4.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4200 рублей. Успех Италии оценивался в 1.57, успех Австрии — в 8.80.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.77, тотал меньше 1.5 гола — за 3.20. На «обе забьют — нет» давали 1.75, на точный счёт 0:0 — 9.10, на проход Италии — 1.29.