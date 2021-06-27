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Василий Ломаченко — Масаеши Накатани: результат боя, кто выиграл 27.06.2021

Василий Ломаченко — Масаеши Накатани: результат боя, кто выиграл 27.06.2021
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В ночь на 27 июня (мск) на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе прошел большой вечер бокса от Боба Арума и его промоутерской компании Top Rank.

Украинский боксёр Василий Ломаченко победил японца Масаеши Накатани. Поединок завершился победой Ломаченко нокаутом в девятом раунде. Василий имел подавляющее преимущество на протяжении всего боя. В пятом раунде Накатани оказался в нокдауне, но сумел подняться и продолжить.

Ставки на победу Василия Ломаченко принимались с коэффициентом 1.13: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1130 рублей. Шансы Накатани оценивались в 10.60, ничья — в 33.0.

Тотал больше 7.5 раунда шёл за 1.50, тотал меньше 10.5 раунда — за 1.97, а тотал меньше 11.5 раунда — за 1.86. Поставить на то, что бой не продлится всю дистанцию, предлагали за 1.78.

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