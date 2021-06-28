Хорватия — Испания: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия – Испания в 1/8 финала Евро-2020.
Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.
«Хорватия, как Испания, не очень уверенно прошла групповой этап. Да, Испания в последнем матче забила пять словакам, однако что со шведами, что с поляками у Испании было достаточно моментов, чтобы оформить свое преимущество. К сожалению, у Альваро Мораты и Морено что-то не пошло. Главное, чтобы не дотянули до пенальти, которые испанцы просто ужасно бьют. Сами знаете эту статистику.
У Хорватии не сыграет Ловрен, прекрасно вам знакомый капитан «Зенита». Он пропускает игру из-за дисквалификации. Правда, когда он играл против Чехии, то привез пенальти в свои ворота.
У хорватов класс игроков, что касается передней линии, очень высокий. Перишич, Влашич, Модрич, Ковачич — все это крепкие ребята, но Испания может лишить Хорватию мяча. Мне кажется, что они, в принципе, к этому готовы.
Эти две команды играли в последней Лигt наций. Тогда Испания обыграла команду, которая на тот момент уже была финалистом чемпионата мира со счетом 6:0, а в другой встрече хорваты выиграли — 3:2.
Здесь очень хочется сыграть обе забьют. Вряд ли можно говорить о том, что у Испании оборона действует сверхнадежно. Но в целом Испания, обладая не самым мощным составом на этом Евро, показывает, в принципе, добротный футбол. То, что прошло со Словакией, вряд ли пройдет с Хорватией.
Обе забьют — я бы не стал рисковать. Лучше взять одну из моих самых любимых ставок — тотал матча 2-3 гола. Понятно, что это игра на выбывание, игра на вылет. Хорваты не должны много пропустить от Испании. Испания много не должна получить от Хорватии, да и забить много тоже не должна. Хорваты умеют играть матчи на вылет, поэтому я не уверен, что Испания в основное время выиграет», — сказал Генич.
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