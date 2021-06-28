Франция — Швейцария: прогноз Эльвина Керимова на игру Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария.



Ставка: победа Франции и ТБ 1.5 за 1.83.



«Есть ощущение, что Франция должна уверенно добыть победу. Да, французы одержали только одну победу над Германией в группе, но нужно учитывать тот момент, что Дешам на прошлом чемпионате мира показал, что он умеет распределять силы команды по дистанции турнира. Топовые сборные распределяют свою нагрузку так, чтобы на пике формы выйти в плей-офф. Французы настолько прагматичны и рациональны, что на групповом этапе все свои способности не демонстрируют, а потенциал у команды огромный. У Франции был очень хороший матч с Германией, где они играли с запасом. Они создавали больше и в обороне действовали надёжно — по делу победили.



С венграми Франция пропустила первой, к тому же ещё на выезде при переполненных трибунах, поэтому французы испытали проблемы и не смогли победить. С Португалией была весёлая игра, в которой Франция получила достойный отпор — игра могла завершиться как угодно. Медленно, но верно Франция набирает, и в плей-офф она будет демонстрировать уже все свои возможности.



Нынешняя Швейцария Франции не соперник. Швейцария мне показалась очень уязвимой. На моей памяти это самая слабая Швейцария за последние несколько лет. С Уэльсом швейцарцы выдали два разных тайма — первый потрясающий, а второй так себе, упустив победу. С Италией был просто мрак и кошмар — создали всего один момент за игру и заслуженно крупно проиграли.



В третьем туре уверенно победили Турцию, но на данном турнире её обыграла бы любая команда. При этом швейцарцы очень много позволяют создавать моментов у своих ворот. Нет былой компактности, которая была на предыдущих турнирах.



Я думаю, что Франция уверенно победит — победа Франции и тотал больше 1.5. Нынешняя Франция на две головы выше и сильнее», — сказал Керимов.