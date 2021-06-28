Франция — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Франция — Швейцария в 1/8 финала Евро-2020.



Ставка: победа Франции и ТМ 3.5 за 1.95.



«Матч пройдёт в Бухаресте на стадионе «Националь». Французам, надо сказать, повезло со жребием. Да, у Швейцарии хорошая команда, тренер, который долгие годы работает со сборной, подбор игроков неплохой. Шакири и Сеферович были хороши в последнем матче. Есть и другие футболисты — Цубер вообще три голевые передачи сделал. Но такого соперника, как Франция, у Швейцарии не было.



Если посмотреть на историю противостояния, то давно играли в последний раз и тогда сыграли вничью. В последних пяти матчах четырежды заканчивали вничью, только раз французы победили 5:2. Здесь вряд ли такая результативность будет. Слишком прагматично и сухо выглядит команда Франции при Дидье Дешаме. В принципе, такие команды и выигрывают большие турниры, как это было три года назад на чемпионате мира. Франция и по классу игроков выше, и по мастерству, и по сыгранности, и по слаженности действий. Просто Франция выше классом.



Но разгрома здесь быть не должно. На мой взгляд, всё решится в основное время. Франция спокойненько выиграет, если не будет валять дурака, как с венграми и португальцами. Пора бы забить уже Килиану Мбаппе. Я бы, наверное, сыграл на его гол. А также взял бы победу Франции через тотал меньше 3.5 мяча за 1.95», — сказал Генич.