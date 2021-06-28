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Хорватия — Испания: прогноз Егора Титова на игру плей-офф Евро-2020

Хорватия — Испания: прогноз Егора Титова на игру плей-офф Евро-2020
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Хорватия — Испания в 1/8 финала Евро-2020.

Ставка: победа Испании и ТБ 1.5 за 2.04.

«К сожалению, Хорватия уже не та, что была в финале чемпионата мира. Модрич провёл великолепный сезон, но и у него есть предел возможностей. Явно ему в его возрасте не хватает сил. Иначе никак не объяснить огромное количество потерь в матче с Шотландией. Да, шикарный мяч многое оправдывает, но не всё. В матче с более классной командой все проблемы обнажатся. Вся Хорватия уставшая. Может быть, Влашич и Перишич — исключения. Но почему-то Влашича к основе подпустили только в игре с шотландцами, и это сразу принесло плоды. Тренера хорватов не всегда можно понять.

Уже много раз говорил, что Испания не та, что раньше, когда она забирала все турниры подряд. Но с такой Хорватией эта Испания обязана справляться. Оборона у хорватов откровенно слабая, посмотрите, сколько шотландцы создали. У Испании класс выше. Уверен, что минимум два испанцы забьют. Матч со словаками им придал уверенности. Они и раньше много создавали, но мало реализовывали. Сейчас в этом плане ситуация должна измениться.

Ставлю на победу Испании и тотал больше 1.5 мяча. Считаю, что испанцы два забьют точно, хорваты же будут весь матч бегать за мячом, устанут, ничего у них интересного не получится. Там нужна перестройка. В ставке уверен на 10 из 10», — сказал Титов.

Хорватия — Испания. Прогноз: Мората — мимо кассы. Вся надежда на Влашича и Модрича Хорватия — Испания. Прогноз: Мората — мимо кассы. Вся надежда на Влашича и Модрича
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